Общество
РБКПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
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84-летний Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер от огнестрельного ранения в голову, сообщает Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена.Дождь10:12
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