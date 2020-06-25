с чего всё началось

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.

Общество Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 5,9K

Футбол РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Сочи» Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 25 тысяч рублей.

Политика Бюллетени в урне, где проголосовал Лобков, признали недействительными Представитель ЦИК Майя Гришина заявила, что из-за провокационных действий журналиста все бюллетени из использованной им урны для голосования придется признать недействительными. 17

Происшествия Польша выдала России предполагаемого киллера Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач. 6

Общество «Ведомости»: рейсы «Аэрофлота» за границу не приостанавливались Несмотря на действующий в России запрет на осуществление пассажирских авиарейсов за рубеж, компания «Аэрофлот» продолжает возить клиентов за границу. 241

Экономика Экономика Европы приблизилась к обрыву Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся. 3

Здоровье Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована. 880

Армия и оружие Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.

Общество В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе. 4

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K