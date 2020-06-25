с чего всё началось

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.

Происшествия В Вилюйском районе сотрудник администрации начисляла себе авансы Прокуратура Вилюйского района Якутии провела проверку по поступившей через социальные сети информации о нарушении в администрации МО «город Вилюйск» требований закона при начислении заработной платы.

Футбол Робертсон: «Ещё немного пивка, и Клопп даст нам два выходных» После всё пошло ходуном, мы смогли расслабиться и насладиться последними минутами [матча].Нам пришлось ждать 13 недель, 13 долгих недель неопределённости, но многим нашим болельщикам пришлось ждать 30 лет, так что по сравнению с ними мы легко отделались.

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 489

Авто АвтоВАЗ снова повысит цены на все модели Lada В последний раз АвтоВАЗ переписывал ценник на свои модели в середине мая. Тогда машины подорожали в среднем на 5–7 тыс. рублей. 66

Политика Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом. 1,5K

Происшествия Польша выдала России предполагаемого киллера Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач. 4

Футбол «Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат. 26

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,5K

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT". 666

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 401

Политика Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

Здоровье В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области. 163

Кино Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети «Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.

Общество Не проголосовавших онлайн граждан 1 июля внесут в специальные списки Согласно процедуре, утвержденной ЦИК, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, комиссии не должны выдавать бюллетени, если они пришли на участок до 1 июля.