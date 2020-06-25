Общество

РБКРБКПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
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84-летний Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер от огнестрельного ранения в голову, сообщает
 Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена.
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Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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