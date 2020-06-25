Общество
РБКПричиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.
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Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
Здоровье
В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Музыка
Серега выпустил обновленную версию хита «Черный бумер»
Сергей Пархоменко, больше известный под псевдонимом Серега, выпустил обновленный хит 2004-го года «Черный бумер».
CT news вчера в 07:05
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Киберспорт
Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня
Сегодня 25 июня, в 17:00 по МСК на площадке Twitch студия «IO Interactive» в рамках ежемесячной трансляции расскажет о новой части Hitman.
ГЛАС.RU 09:47
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Новые автомобили 23 июня в 02:17
Космос
Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике
"Лучи, которые были зарегистрированы в Антарктике и приняты за доказательство существования Вселенной из антиматерии, на самом деле являются вполне обычным явлением — это потоки космических частиц, которые отразились от неоднородного снежного покрытия с разной плотностью", — заявил Ян Шумейкер, один из авторов новой научной работы.
Planet Today 22 июня в 06:28
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Экономика
Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера
Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
РБК 00:02
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело 05:50
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Политика
Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения
Комсомольская правда вчера в 13:15
Спорт
В США хотят отказаться от финансирования ВАДА
Управление администрации президента США по контролю за оборотом наркотиков призвало американский Конгресс приостановить финансирование ВАДА до тех пор, пока эта организация не станет более прозрачной.
ProstoProSport 06:17
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Культура
Ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07