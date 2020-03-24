В Москве вечером в понедельник зафиксирована смерть пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус COVID-19. 69-летняя дама скончалась в больнице в Коммунарке. Как стало известно «МК», погибшая изначально была госпитализирована в 40-ю горбольницу с подозрением на пневмонию.

с чего всё началось

Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. "Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны", - заключается в сообщении.

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

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