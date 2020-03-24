Коронавирус

ТАССТАССПричиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. "Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны", - заключается в сообщении.
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с чего всё началось

В Москве зафиксирована смерть больной с подозрением на коронавирус

В Москве вечером в понедельник зафиксирована смерть пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус COVID-19. 69-летняя дама скончалась в больнице в Коммунарке. Как стало известно «МК», погибшая изначально была госпитализирована в 40-ю горбольницу с подозрением на пневмонию.
Московский Комсомолец00:20

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Причиной смерти пациентки, умершей в больнице в Коммунарке, стало онкологическое заболевание

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:45

Скончавшаяся в Коммунарке пациентка не была больна COVID-19 и умерла от рака

Интерфакс03:03

Умершая в Коммунарке пациентка страдала онкологией

РЕН ТВ03:14

Депздрав Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке

РИА Новости02:59

В Москве скончалась 69-летняя пенсионерка, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. Covid-19 у нее не подтвердился

Весьма02:58

Оперштаб: умершая в больнице в Коммунарке пациентка скончалась от рака

Вечерняя Москва03:00

Пациентка больницы в Коммунарке умерла не от коронавируса

Московский Комсомолец03:11
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Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество

Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
Pravda.Ru вчера в 03:58
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:39
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Футбол

Жена Адриано рассказала о ежедневных сообщениях с пожеланием смерти

Супруга экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала о реакции людей на цвет кожи ее мужа.
ProstoProSport 03:16
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Здоровье

Травников рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом

В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций за счет привлечения ординаторов из НГМУ и медицинского колледжа.
РБК Новосибирск 03:07
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Культура

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости вчера в 13:08
Технологии

«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам

Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Пути.
Ведомости 02:00
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Здоровье

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Общество

Минтруд разъяснил порядок удаленной работы при карантине

Минтруд разъяснил порядок удаленной работы при карантине из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 02:46
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
РИА Новости 01:04
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Экономика

Аналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
Городовой 02:13
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

Воронежскую чиновницу уволили из-за скандала с детскими путевками

Ранее власти Воронежской области пообещали уволить должностных лиц управления соцзащиты в Воробьевском районе, если подтвердится информация о том, что чиновники раздавали путевки в санаторий своим сотрудникам, а не детям из малообеспеченных семей, которым они положены.
РИА Новости 03:51
Общество

В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
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