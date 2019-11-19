Наука

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruПричину возникновения рака назвали ученые

К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress. Ученые установили, что одним из факторов развития онкологии является взаимодействие между бактериями и гликопротеином MUC1.
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