К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress. Ученые установили, что одним из факторов развития онкологии является взаимодействие между бактериями и гликопротеином MUC1.

Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино 4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.

Технологии Google запустила облачный игровой сервис Stadia Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.

Происшествия Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Экономика Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Происшествия Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала» Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа» Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.

Общество Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

Общество МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.

Футбол «Сочи» уволил главного тренера Точилина Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.