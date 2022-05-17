По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий.
Полотенцесушители в обоих сегментах показали более скромный рост цен по сравнению с другими анализируемыми категориями: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).
По словам Алейникова, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта, несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям.
По словам представителя Кремля, генсек ООН на встрече с президентом РФ действительно поднимал вопрос о том, что ограничительные меры, введенные против поставщиков российских удобрений, грозят большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.