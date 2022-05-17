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Pridex: в России сантехника подорожала на 20-70 процентов

Больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом, пишет РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex
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Lenta.ru
По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий.
РБК
Полотенцесушители в обоих сегментах показали более скромный рост цен по сравнению с другими анализируемыми категориями: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).
РБК
По словам Алейникова, сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья остаются важными факторами, оказывающими влияние на стоимость конечного продукта, несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям.
Forbes

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Pridex: в России сантехника подорожала на 20-70 процентов
Lenta.ru02:56
В России подорожали унитазы
РБК17:00
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