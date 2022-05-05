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Приднестровский канал ТСВ сообщил о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе с Украиной

Местные жители сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики с Украиной, передает
 телеканал ТСВ.
РИА Новости
25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья.
Известия
На следующий день были взорваны две антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк.
ТАСС
Власти Приднестровья 26 апреля ввели на территории непризнанной республики красный уровень террористической угрозы.
РБК

Подробнее о событии

Приднестровский канал ТСВ сообщил о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе с Украиной
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Приднестровское ТВ сообщило о стрельбе у границы с Украиной
РБК07:49
ТСВ: жители Приднестровья сообщают о стрельбе на границе с Украиной в районе КПП Кучурган
Газета.Ru07:15
Приднестровский телеканал сообщил о стрельбе на границе с Украиной
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ТСВ: В Приднестровье сообщили о стрельбе в районе КПП на границе с Украиной
Комсомольская правда07:56
Приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе вблизи КПП «Кучугур» у границы с Украиной
Lenta.ru06:36
В Приднестровье заявили о стрельбе на границе с Украиной
Взгляд.ру06:12

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