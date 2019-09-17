Происшествия
РБКПриехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
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Происшествия
Сотрудницу столичной автомойки изнасиловали на работе
Установлено, что на территории автомойки по улице Молостовых оказались злоумышленники.
Вести Подмосковья 01:37
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Экономика
В России увеличится размер материнского капитала
Проиндексируют материнский капитал на 3,8%. Таким образом, его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Tkgorod.ru вчера в 01:51
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Кино
Железный человек вновь появится в новом фильме Marvel
Как сообщает Comic Book, в фильме Marvel "Черная вдова" будет несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что зрители видели в последней части "Мстителей" последний погибает.
Народные новости вчера в 01:55
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15
Общество
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России
В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.
ТАСС вчера в 20:02
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» начались в Оренбуржье
МИР 24 вчера в 02:32
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Энергетика
Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии
Сразу три российских миллиардера оказались в пятерке лидеров по росту состояния после атаки беспилотников на нефтяной завод и месторождение в Саудовской Аравии, которая привела к резкому сокращению производства нефти.
Lenta.ru вчера в 13:57
Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе
RT на русском 01:43
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес
Шепелев призвал семью Заворотнюк не повторить его ошибки
Шепелев призвал семью Заворотнюк не повторить его ошибки По мнению шоумена, бремя публичного человека заключается в том, чтобы рассказывать, что с ним происходит.
Экспресс газета 01:54
Политика
Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году
17 сентября исполняется 80 лет со дня начала события, которое у историков получило название Польский поход Красной Армии.
ФАН 00:00
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество
Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны.
РБК вчера в 18:34
Гаджеты
64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени
Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com 15 сентября в 15:44
Космос
Спутник с ИИ запустят на орбиту в ближайшее время
Столь уникальный спутник будет отправлен на орбиту уже через несколько месяцев, сообщают авторы идеи.
Rusargument вчера в 18:43
Происшествия
В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая
Российская газета 01:59
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Чемпионат вчера в 14:49