Происшествия

РБКРБКПриехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
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