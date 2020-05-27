Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

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