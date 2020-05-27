Общество
Российская газетаПрием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
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Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями
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Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
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Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Политика
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отметил, что в Москве проведена очень ответственная, продуманная и взвешенная работа по борьбе с коронавирусом, власти города действовали на опережение и не теряли времени.
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В Сети появились изображения видеокарты Nvidia GeForce RTX 2050
Актуальные Новости 07:27
Кино
Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»
В пресс-службе компании Associated Television International сообщили, что Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, которого номинировали на эту премию.
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Общество
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты
Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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В России у кошки подтвердился коронавирус
В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Здоровье
Роспотребнадзор: коронавирус у курильщиков протекает в тяжелой форме
Как следует из данных ведомства, опубликованных 27 мая, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме.
RuNews24.ru 04:11
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»
Kinonews.ru вчера в 16:35
Общество
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет 25 мая в 07:41
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 25 мая в 09:51
Здоровье
Доктор Мясников назвал преувеличенной реакцию на эпидемию коронавируса
Реакция общественности на эпидемию коронавируса нового типа преувеличена, поскольку на самом деле это острое респираторное заболевание (ОРЗ) с минимальной смертностью.
Rambler News Service 08:02
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
Гаджеты
Fujitsu обновила линейку корпоративных ноутбуков LIFEBOOK и STYLISTIC
Fujitsu объявила об обновлении своей линейки корпоративных ноутбуков и представила новую модель LIFEBOOK с расширенными технологиями обеспечения безопасности.
itWeek вчера в 07:48
Баскетбол
РФБ решила не определять чемпиона страны по баскетболу
Исполком Российской федерации баскетбола решил не присуждать звание чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона.
Российская газета 05:40
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 00:43
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Общество
В Сочи изменили название реки Хероты
В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.
Кубань 24 08:49
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Космос
Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн
Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru 08:22
Армия и оружие
На Донбассе ликвидирован каратель из бригады «Рыцарей зимнего похода»
Накануне вечером на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Rusvesna.su 07:21
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
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Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Политика
Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
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