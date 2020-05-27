Общество

Российская газетаРоссийская газетаПрием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
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Названы сроки подачи документов на поступление в вузы

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Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

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Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

РБК02:49

Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня

ТАСС02:41

Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

РИА Новости03:34

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Российская газета03:15
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