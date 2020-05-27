Общество
Вести.RuМинобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.Первый канал02:07
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Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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Экономика
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Lenta.ru вчера в 23:05
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Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
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"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
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