Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.

с чего всё началось

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.

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