Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.

с чего всё началось

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

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