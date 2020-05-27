Общество

Российская газетаРоссийская газетаПрием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
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с чего всё началось

Подать заявление в вуз можно будет до сдачи ЕГЭ с 20 июня

Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.
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Названы сроки подачи документов на поступление в вузы

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Задача со звёздочкой. Как поступить в вузы Челябинской области в период карантина по коронавирусу

74.ru25 мая в 21:40

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Российская газета03:15

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РБК02:49

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Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

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Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

iReactor05:07
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