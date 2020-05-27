Общество
Российская газетаПрием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
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с чего всё началось
Особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, начиная с 20 июня до 17 августа, – сообщил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ.Первый канал02:07
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