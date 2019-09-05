Общество
ИзвестияПрием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба министерства.
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с чего всё началось
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.Российская газета06:56
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Авто
Закамуфлированная Skoda Octavia RS попала в аварию
Отмечается, что это первый за 3 года случай ДТП с новым прототипом, зафиксированный на фото и попавший в Сеть.
Somanyhorses 04:52
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Политика
Иерусалимский патриарх не признал «новую церковь» Украины
Общественная служба новостей 10:40
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Общество
На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы
Взгляд.ру 07:59
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Происшествия
На пляж во Флориде вынесло несколько килограммов кокаина
Посетители пляжа заметили подозрительные свертки и обратились в полицию. Как передает NBC, в 15 пакетах обнаружили кокаин.
Росбалт 10:40
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Здоровье
ДВФУ и НИИ гриппа подписали меморандум в рамках ВЭФ
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) и Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург) подписали в четверг Меморандум о намерениях в области изучения возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга их циркуляции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ТАСС 11:55