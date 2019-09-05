Общество

ИзвестияИзвестияПрием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба министерства.
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 проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.
Российская газета06:56

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В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

РИА Новости07:37

В российских ПТУ сократят устаревшие специальности

Ведомости10:18

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Известия08:45

Прием в колледжи по 30 специальностям могут завершить в 2021 году

ТАСС08:22

ПТУ могут перестать вести подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года

Коммерсантъ10:30

Автомехаников и парикмахеров в России будут учить по новым программам

Интерфакс07:25

Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами

Российская газета06:56
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Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM 08:32
Авто

Закамуфлированная Skoda Octavia RS попала в аварию

Отмечается, что это первый за 3 года случай ДТП с новым прототипом, зафиксированный на фото и попавший в Сеть.
Somanyhorses 04:52
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Коммерсантъ 03:17
Политика

Иерусалимский патриарх не признал «новую церковь» Украины

Общественная служба новостей 10:40
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Здоровье

Назван явный признак скорого инфаркта

Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru 07:59
Общество

На Шпицбергене из-под земли поднялись гробы

Взгляд.ру 07:59
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

ТАСС вчера в 11:33
Интернет

Facebook запустила новый сервис для знакомств

ТАСС 11:00
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Вести.Ru 07:18
Происшествия

На пляж во Флориде вынесло несколько килограммов кокаина

Посетители пляжа заметили подозрительные свертки и обратились в полицию. Как передает NBC, в 15 пакетах обнаружили кокаин.
Росбалт 10:40
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

РБК 01:50
Происшествия

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Здоровье

ДВФУ и НИИ гриппа подписали меморандум в рамках ВЭФ

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) и Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург) подписали в четверг Меморандум о намерениях в области изучения возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга их циркуляции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ТАСС 11:55
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