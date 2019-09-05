Общество
ИзвестияПрием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба министерства.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.Российская газета06:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Здоровье
О продуктах, которые помогают помолодеть
MedikForum.ru вчера в 19:43
Авто
Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей
Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
SpeedMe 07:03
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Армия и оружие
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России
На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Российская газета 18:55
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Шоу-бизнес
«Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги
Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.
Телепрограмма 03:26
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Политика
В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко
Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.
ТАСС 17:30
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 17:29
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Общество
Россиян предупредили о заморозках и дожде со снегом
7 сентября в Бурятии будет до минус 3 градусов, на Камчатке и в Забайкальском крае – до минус 1. На Таймыре грядет дождь со снегом, а жителям центральных и южных районов Красноярского края 6 и 7 сентября стоит готовиться к заморозкам до минус 2 градусов.
Москва 24 02:22
Гаджеты
Впервые с 2016 года Apple выпустит бюджетный iPhone
Стоит отметить, что новая модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE, чья начальная цена составляла 399 долларов. название новой модели и её цена пока неизвеста.
Neva.Today вчера в 09:23
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете
Люди, у которых ипохондрия, часто ищут свои симптомы в интернете, хотя с таким невротическим расстройством нужно идти к психиатру, так как только врач может определить, это медицинская или психологическая проблема.
Медпульс 19:42
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания 08:49
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Наука
Безбилетные пассажиры
По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
РИА Новости вчера в 03:35
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Наука
В Китае нашли следы доисторической многоножки возрастом 500 млн лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 500 миллионов лет.
Ugpressa.ru 14:51
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Российская газета 12:20
Происшествия
В Севастополе завели дело по факту смерти женщины у больницы
Независимое телевидение Севастополя 11:50