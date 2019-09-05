с чего всё началось

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба министерства.

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

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Гаджеты Впервые с 2016 года Apple выпустит бюджетный iPhone Стоит отметить, что новая модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE, чья начальная цена составляла 399 долларов. название новой модели и её цена пока неизвеста.

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Здоровье Врачи советуют не искать симптомы болезней в интернете Люди, у которых ипохондрия, часто ищут свои симптомы в интернете, хотя с таким невротическим расстройством нужно идти к психиатру, так как только врач может определить, это медицинская или психологическая проблема.

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Наука Безбилетные пассажиры По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.

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