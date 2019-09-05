с чего всё началось

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба министерства.

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

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