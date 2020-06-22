Экономика
Российская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:03
Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля
Парламентская газетавчера в 08:26
Южноуральские предприниматели оформили субсидии на сумму 1,7 миллиарда рублей
Радио Business FM Челябинсквчера в 00:17
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Футбол
«ПСЖ» и «Бавария» интересуются защитником «Шахтёра» Додо
Как сообщает Globo, в услугах бразильского защитника заинтересованы мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».
Евро-футбол.ру вчера в 19:22
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Происшествия
В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
Интерфакс вчера в 01:25
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Гаджеты
В июле состоится премьерный показ игрового смартфона Asus ROG Phone 3
Компания Asus опубликовала в сети изображения нового Asus ROG Phone 3. Игровое устройство дебютирует в следующем месяце.
Anonsens 03:39
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым
Русская Планета 05:25
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах
Культуромания 05:44
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов
В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
Общество
Эксперты назвали причину «долгого угасания» пандемии коронавируса
В конце мая опрос Высшей школы экономики (ВШЭ) выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%).
РБК 03:53
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Политика
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
Авто
Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Мадрид, 23 июня 2020, 12:54 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило высокопроизводительную версию обновлённого кроссовера Ateca 2021 модельного года.
REGNUM 05:54
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Армия и оружие
Сын маршала Василевского рассказал о впечатлениях от Парада Победы
Сын одного из самых великих отечественных полководцев маршала Александра Василевского, выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости, что на него произвело ошеломляющее впечатление бросание к подножию Мавзолея знамен разгромленных в ходе Великой Отечественной войны немецко-фашистских частей на Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
РИА Новости 05:43
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Происшествия
В массовой аварии на КАД погиб человек
По информации отдеал пропаганды УГИБДД по городу в аварии погиб один человек.
Neva.Today вчера в 14:50
Авто
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления
Jaguar I-Pace оснастили новым ПО и новой техникой.
ГЛАС.RU 05:09
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Общество
В Москве открываются фитнес-клубы и бассейны
С сегодняшнего дня разрешается работа фитнес-центров, бассейнов, физкультурных комплексов.
Российская газета 01:07