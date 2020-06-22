Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

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