Экономика
Эксперт Северо-ЗападБизнесу продлили срок подачи заявлений на субсидии
Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. Речь идет о получении безвозмездных субсидий за апрель. Теперь заявление можно подать до 1 июля, рассказали в пресс-службе Минфина.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.ИА Клерк.Рувчера в 07:16
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Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:03
Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля
Парламентская газетавчера в 08:26
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