с чего всё началось

Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. Речь идет о получении безвозмездных субсидий за апрель. Теперь заявление можно подать до 1 июля, рассказали в пресс-службе Минфина.

Общество Обращение президента к гражданам. «Поставлены объемные, сложные задачи» Москва, 23 июня 2020, 21:24 — REGNUM Во вторник, 23 июня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России, в котором подвёл итоги трёх месяцев жизни страны в новой реальности, связанной с распространением коронавируса.

Происшествия В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 7

Авто С 1 июля российских водителей ждут нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 215

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 6

Армия и оружие «Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020 Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Гаджеты Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, рассказал РИА Новости старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 129

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 268

Армия и оружие В Германии оценили угрозы гиперзвукового оружия Авторы статьи оценили влияние гиперзвука на главный фактор ядерного сдерживания – угрозу взаимного уничтожения.