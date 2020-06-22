Экономика

Эксперт Северо-ЗападЭксперт Северо-ЗападБизнесу продлили срок подачи заявлений на субсидии

Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. Речь идет о получении безвозмездных субсидий за апрель. Теперь заявление можно подать до 1 июля, рассказали в пресс-службе Минфина.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020
, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.
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