Экономика
Российская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
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Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля
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