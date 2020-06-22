Экономика
Business FM УфаСрок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
На безвозмездную финансовую помощь смогут рассчитывать предприниматели, сохранившие не менее 90% сотрудников. Поддержка будет доступна тем компаниям, которые получили на нее право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.
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Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля
Будущее России. Национальные проекты08:03
Южноуральские предприниматели оформили субсидии на сумму 1,7 миллиарда рублей
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