Экономика

Business FM УфаBusiness FM УфаСрок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

На безвозмездную финансовую помощь смогут рассчитывать предприниматели, сохранившие не менее 90% сотрудников. Поддержка будет доступна тем компаниям, которые получили на нее право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.
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