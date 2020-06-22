с чего всё началось

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

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