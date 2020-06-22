Средства могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавирусных ограничений. Напомним, что прием заявлений на субсидии за апрель был остановлен 1 июня. До 1 июля можно было обратиться за поддержкой за май.

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

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