Экономика
Деловое.ТВПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Средства могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавирусных ограничений. Напомним, что прием заявлений на субсидии за апрель был остановлен 1 июня. До 1 июля можно было обратиться за поддержкой за май.
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Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Общество
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Газета.Ru вчера в 03:25
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Мир новостей 20 июня в 02:45
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Трамп обвинил Обаму в государственной измене
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Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
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Замминистра Алтайского края признал вину по делу о незаконных рубках
Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину.
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Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО
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