Экономика
Российская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.ИА Клерк.Рувчера в 07:16
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Правительство РФ продлило срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса до 1 июля
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:03
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Парламентская газетавчера в 08:26
Власти продлили срок обращения за апрельской субсидией по 12 130 на сотрудника
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