Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
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Опубликовано Постановление Правительства № 894 от 20.06.2020
, согласно которому срок подачи заявок на апрельскую субсидию продлен до 1 июля 2020 года.
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