Экономика
Российская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
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Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО.
РИА Новости 09:51
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Путин: Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности
Москва, 23 июня 2020, 17:11 — REGNUM Российское общество смогло ответить на вызов колоссальной сложности, заявил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
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Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
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Политика
Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
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Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Вести.Ru 08:32
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Началась трансляция телеобращения Владимира Путина
Владимир Путин предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.
Прибой 10:18
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Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор
Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Верховный суд снизил срок главе «банды Трунова» на полгода
Ранее Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 миллион рублей.
НГС 10:35
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Политика
Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
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Энергетика
В России увеличены субсидии на затраты при переводе транспорта на газ
В России увеличена доля субсидирования расходов бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ.
Аргументы и Факты 21 июня в 04:03
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
РИА Новости вчера в 19:56
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
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Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Украина заявила, что Россия должна Киеву сотни миллионов долларов
Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ".
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Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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В Казани пройдет предсезонный хоккейный турнир
С 19 по 23 августа «Ак Барс» впервые проведет в Казани предсезонный хоккейный турнир TANECO Кубок чемпионов.
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Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
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