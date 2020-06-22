Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.
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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Российская газетавчера в 09:37
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Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

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Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
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Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
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Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Вести.Ru 08:32
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Экономика

Началась трансляция телеобращения Владимира Путина

Владимир Путин предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.
Прибой 10:18
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

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Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор

Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Верховный суд снизил срок главе «банды Трунова» на полгода

Ранее Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 миллион рублей.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
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В России увеличены субсидии на затраты при переводе транспорта на газ

В России увеличена доля субсидирования расходов бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ.
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В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
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Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ".
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

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