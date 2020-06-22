Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 165

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 439

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 20

Происшествия Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.

Общество Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 33

Фигурное катание Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Общество В Москве заработают фитнес-клубы и кафе Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны. 1K

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 35

Авто Mercedes-AMG GLA появился в России Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии. 1

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 256

Политика Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. 77

Происшествия Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице Депутату законодательного собрания Кубани, обвиняемому в приписках отработанного времени помощнику-дочери, которая, по данным следствия, за время пребывания в Турции получала зарплату, грозит семь лет колонии, сообщают СУ СК и прокуратура Краснодарского края. 9

Политика Китай заявил о подготовке к отключению от долларовых платежных систем Китай должен быть готов к отключению от платежных систем, использующих доллар, заявил 22 июня заместитель председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая Фанг Синхай. 129

Общество Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.