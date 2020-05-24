Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПриезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба, передает ТАСС в воскресенье, 24 мая.
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с чего всё началось

Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
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СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы

У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
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Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение

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В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
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В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

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Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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Главные новости за выходные 23–24 мая

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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Ровно пятьдесят лет назад на Кольском полуострове начали бурить сверглубокую скважину.
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Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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