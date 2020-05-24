Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба, передает ТАСС в воскресенье, 24 мая.

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

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