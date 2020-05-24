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Lenta.ruLenta.ruПриезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба, передает ТАСС в воскресенье, 24 мая.
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
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Задержанный за захват заложников в Москве признал вину

Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Коммерсантъ вчера в 19:33
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Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
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Происшествия

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Российская газета 05:42
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Армия и оружие

75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР

Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
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Общество

Жертвами коронавируса в Смоленской области стали еще два человека

По состоянию на 24 мая, число летальных исходов достигло 15. Всего в регионе коронавирусом нового типа заразились 1603 человека.
Smolnarod.ru 05:53
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
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Политика

МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
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Общество

В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град

Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»

Актуальные Новости вчера в 15:28
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Армия и оружие

Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников

Военное дело 05:45
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Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Авто

Автокомпании в России потеряли в апреле 60% доходов

Доходы российский компаний в автомобильном сегменте упали на 60% относительно 2019 года.
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
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Piter.tv 22 мая в 02:44
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Экономика

Российские торговые центры выставили на продажу на Avito

На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.
News.ru 22 мая в 10:54
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Авто

Lada Xray может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
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Армия и оружие

Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске

РГВК Дагестан 22 мая в 09:51
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом

150 человек с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки скончались в России, сообщили 22 мая журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна 22 мая в 04:05
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Армия и оружие

Минобороны назвало число случаев коронавируса среди военнослужащих

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1457 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус, сообщается в бюллетене Минобороны.
Rambler News Service вчера в 14:24
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Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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