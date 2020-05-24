Коронавирус
Lenta.ruПриезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба, передает ТАСС в воскресенье, 24 мая.
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Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.Интерфакс04:16
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
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В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
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ANNA-News вчера в 11:19
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Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
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«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
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Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
RT на русском 14:54
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
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Общество
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Телеканал 360° вчера в 12:17
Политика
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News.ru 14:38
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ФАН 12:05
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
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Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Армия и оружие
Греция отрицает захват турецкими военными участка своей территории
Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство национальной обороны Греции опровергли информацию о захвате участка территории на восточном берегу реки Эврос.
Коммерсантъ 08:48
Наука
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Kia готовит новый компактный электрокар
Именно поэтому KIA готовит ему альтернативу в виде миниатюрного электрического автомобиля, который будет являться конкурентом Citroen Ami.
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Игры
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Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
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Общество
В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Происшествия
Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве
Коммерсантъ вчера в 08:53
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19