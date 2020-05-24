Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПриезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба, передает ТАСС в воскресенье, 24 мая.
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с чего всё началось

Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
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В Крыму приезжающих без конкретной цели будут помещать в обсерватор за плату

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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

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63 новых случая коронавируса выявили в Кировской области

В Кировской области по данным на утро 24 мая выявили 63 новых случая коронавируса.
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
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Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
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Наука

В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против коронавируса

Как сообщает газета Telegraph, он рассказал, что производящая вакцину команда столкнулась с рядом проблем, которые могут помешать им создать вакцину против новой коронавирусной инфекции к сентябрю.
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Политика

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Как писал NEWS.ru, Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. При беседе с разработчиками такую реакцию Москвы глава республики назвал сигналом.
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Общество

Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой

Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
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Единоборства

Джон Джонс отреагировал на заявление Конора МакГрегора

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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
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Футбол

Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина

Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

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Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

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Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии

Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
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Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
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Армия и оружие

Греция отрицает захват турецкими военными участка своей территории

Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство национальной обороны Греции опровергли информацию о захвате участка территории на восточном берегу реки Эврос.
Коммерсантъ 08:48
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

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Kia готовит новый компактный электрокар

Именно поэтому KIA готовит ему альтернативу в виде миниатюрного электрического автомобиля, который будет являться конкурентом Citroen Ami.
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Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

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Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III

Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
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Общество

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RT на русском 05:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:53
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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