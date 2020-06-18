17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, за две недели до мероприятия помещены на карантин.

с чего всё началось

Приглашенных на парад Победы в Москве ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так власти позаботились об их здоровье.

Приглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин

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