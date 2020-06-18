Общество

АБНАБНПриглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин

Приглашенных на парад Победы в Москве ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так власти позаботились об их здоровье.
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с чего всё началось

В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, за две недели до мероприятия помещены на карантин.
РБК06:00

Подробнее о событии

Песков подтвердил прохождение карантина участвующими в параде Победы ветеранами

Lenta.ru06:05

Кремль подтвердил, что приглашенные на парад Победы ветераны проходят карантин

Коммерсантъ06:58

Кремль подтвердил карантин ветеранов, приглашенных на Парад Победы

Московский Комсомолец06:08

Песков заявил, что приглашенные на парад Победы ветераны находятся на карантине

ТАСС06:05

Приглашённых на парад в Москву ветеранов разместили в санаториях

RT на русском06:59

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости06:03

В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом

РБК06:00
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Здоровье

Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики

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Общество

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Общество

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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Политика

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Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
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Политика

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Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
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Общество

Путин призвал доводить до суда дела о картельных сговорах

Президент России Владимир Путин указал главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину на необходимость доведения до суда дел, заведённых после проверок ведомства, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
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Энергетика

«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

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RT на русском 09:10
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

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Общество

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Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
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Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
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Общество

Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.
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Наука

Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли

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Политика

США ввели санкции против жены Асада

США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
Аргументы и Факты вчера в 13:41
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Происшествия

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
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Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
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В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Политика

Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.
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Кейн выйдет в стартовом составе на матч с «Манчестер Юнайтед»

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