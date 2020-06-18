Общество
АБНПриглашенных на парад Победы ветеранов поместили на карантин
Приглашенных на парад Победы в Москве ветеранов поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, так власти позаботились об их здоровье.
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с чего всё началось
17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, за две недели до мероприятия помещены на карантин.РБК06:00
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Здоровье
Признаки алкогольной зависимости назвали британские медики
Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер из Британии рассказал РИА Новости о специфике помощи алкозависимым в Соединенном Королевстве.
Live24 00:24
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Политика
Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
Инфорос 02:19
Общество
Путин призвал доводить до суда дела о картельных сговорах
Президент России Владимир Путин указал главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину на необходимость доведения до суда дел, заведённых после проверок ведомства, сообщает РИА "Новости".
Общественное телевидение России 08:36
Армия и оружие
Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Недвижимость.RU вчера в 09:37
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Энергетика
США приготовились ударить по нефти
Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала.
Lenta.ru 09:45
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Энергетика
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Общество
Стало известно, когда для туристов откроют Краснодарский край
Свободная Пресса 16 июня в 21:18
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.
Вечерняя Москва 09:19
Наука
Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли
ToDay News Ufa вчера в 12:00
Политика
США ввели санкции против жены Асада
США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
Аргументы и Факты вчера в 13:41
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Футбол
Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась
Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Политика
Вучич попросил Россию защитить православную церковь на Балканах
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.
Известия 07:15
Футбол
Кейн выйдет в стартовом составе на матч с «Манчестер Юнайтед»
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн сыграет с первых минут в матче чемпионата Англии по футболу с "Манчестер Юнайтед", сообщил главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью.
РИА Новости 09:16