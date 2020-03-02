Общество

ИзвестияИзвестияСуд отменил приговор Константину Котову

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Константину Котову по делу о нарушениях правил проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ). Материалы его дела отправлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
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с чего всё началось

4 года за 4 акции протеста. Кассация на приговор Константину Котову

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве вернул на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело 34-летнего программиста Константина Котова, которого осудили на 4 года колонии за участие в четырех мирных акциях протеста по «дадинской статье» (статья 212.1 УК).
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Дело Константина Котова отправили на пересмотр. Освободят ли в ближайшее время еще одного фигуранта «московского дела»?

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RT на русском07:40

Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

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Дело Константина Котова, осужденного по так называемой «дадинской» статье, будет пересмотрено

Эхо Москвы10:13
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На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

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В Якутске хотят ввести налог для владельцев собак

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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
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Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском вчера в 17:09
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Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
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Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа

Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
RuNews24.ru 08:38
Политика

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
REGNUM 09:36
Общество

В России выросло число случаев афер с недвижимостью

В России за последние годы в несколько раз выросло число попыток мошенничества при оформлении сделок с недвижимостью.
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Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса

Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания.
Известия 07:33
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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ВФЛА направила в WA признание вины федерации по делу Лысенко

В понедельник Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу официальное письмо с признанием вины ВФЛА по делу Данилы Лысенко.
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Вице-президент «Лукойла» заявил о наступлении эпохи дешёвой нефти

Вице-президент «Лукойла» по стратегическому планированию Леонид Федун заявил, что нефть больше не будет дорогой, как была 10 лет назад, пишет РИА Новости.
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В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
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На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

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Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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В саратовском СИЗО содержатся тринадцать подростков

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Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

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Российская газета вчера в 16:01
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Смольный подал иск к АО «Талион» на 6 миллионов рублей

Финансовые требования Смольного оцениваются в 6 миллионов рублей.
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Футбол

Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
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Кокорин забил первый гол после колонии

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