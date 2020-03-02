Общество
ИзвестияСуд отменил приговор Константину Котову
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Константину Котову по делу о нарушениях правил проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ). Материалы его дела отправлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
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с чего всё началось
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве вернул на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело 34-летнего программиста Константина Котова, которого осудили на 4 года колонии за участие в четырех мирных акциях протеста по «дадинской статье» (статья 212.1 УК).Медиазона04:02
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Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Общество
В Якутске хотят ввести налог для владельцев собак
Авксентьева заявила, что возможность введения налога обсуждается с госсоветом Якутии.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией испанского гриппа
Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
Политика
Путин поручил проверить чиновников на грамотность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
Общество
В России выросло число случаев афер с недвижимостью
В России за последние годы в несколько раз выросло число попыток мошенничества при оформлении сделок с недвижимостью.
Здоровье
Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса
Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Спорт
ВФЛА направила в WA признание вины федерации по делу Лысенко
В понедельник Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу официальное письмо с признанием вины ВФЛА по делу Данилы Лысенко.
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» заявил о наступлении эпохи дешёвой нефти
Вице-президент «Лукойла» по стратегическому планированию Леонид Федун заявил, что нефть больше не будет дорогой, как была 10 лет назад, пишет РИА Новости.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Происшествия
В саратовском СИЗО содержатся тринадцать подростков
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Экономика
Смольный подал иск к АО «Талион» на 6 миллионов рублей
Финансовые требования Смольного оцениваются в 6 миллионов рублей.
Футбол
Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Футбол