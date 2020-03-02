Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве вернул на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело 34-летнего программиста Константина Котова, которого осудили на 4 года колонии за участие в четырех мирных акциях протеста по «дадинской статье» (статья 212.1 УК).

с чего всё началось

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Константину Котову по делу о нарушениях правил проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ). Материалы его дела отправлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

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