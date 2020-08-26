Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК

Ридус 14

Как сообщает пресс-служба «Конкорда», Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК. Он обвинил их в клевете и сказал, что хочет «рассчитаться с компанией «Московский школьник», которая понесла убытки» из-за указанных политиков.