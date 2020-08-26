Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК
Как сообщает пресс-служба «Конкорда», Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК. Он обвинил их в клевете и сказал, что хочет «рассчитаться с компанией «Московский школьник», которая понесла убытки» из-за указанных политиков.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
Подробнее о событии
«Если отдаст Богу душу»: Пригожин рассказал, когда не будет «преследовать» Навального
Народные новостивчера в 11:56