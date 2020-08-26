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BFM.ru
BFM.ru

Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК

Как сообщает пресс-служба «Конкорда», Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК. Он обвинил их в клевете и сказал, что хочет «рассчитаться с компанией «Московский школьник», которая понесла убытки» из-за указанных политиков.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила
 о заключении договора уступки права требования на долг Любови Соболь, Алексея Навального и ФБК в размере 88 миллионов рублей между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и компанией «Московский школьник».
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Бизнесмен Пригожин объяснил, почему оплатил долги Навального и Соболь

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Навального и Соболь обязали выплатить ₽88 млн по иску комбината питания лично Пригожину

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«Если отдаст Богу душу»: Пригожин рассказал, когда не будет «преследовать» Навального

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Эхо Москвы

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Пригожин выплатил долг Навального, ФБК и Соболь перед «Московским школьником»

ФАНвчера в 11:15

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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СМИ пишут о беременности известной фигуристки Татьяны Навки

Аренда VIP-палаты в элитной клинике, где якобы собралась рожать звезда, обходится в 2 млн рублей - здесь появлялись на свет дети Ксении Бородиной, Кристины Асмус и других Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка может ждать ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Толк02:14
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки «Мукалтин» серии №91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО «Уралбиофарм», следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
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