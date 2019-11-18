Шоу-бизнес
Piter.tvПригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин. Музыкант отметил, что артистка любит Россию и не могла приехать в нее ранее из-за политической ситуации на Украине. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям.
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с чего всё началось
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.Говорит Москвавчера в 05:05
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
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Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
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Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
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Внучка Боярского стала звездой бала дебютанток
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Израиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты
С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
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Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
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В России отмечают День ракетных войск и артиллерии
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Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч
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В Челябинске горит компрессорный завод
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Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Политика
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными
ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Политика
Украина анонсировала разработку закона об «особом статусе» Донбасса
Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Происшествия
Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки
Армия и оружие
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Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
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Ученые обнаружили в Магеллановых Облаках «космических павлинов»
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В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
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Рубль начал торги незначительным снижением к доллару и евро
Утром во вторник торги на "Московской бирже" начались незначительным ростом курсов доллара и евро к рублю в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем и на фоне умеренно дешевеющей нефти.
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