Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.

с чего всё началось

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин. Музыкант отметил, что артистка любит Россию и не могла приехать в нее ранее из-за политической ситуации на Украине. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям.

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

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