Культура
Газета.RuПригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
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с чего всё началось
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.Говорит Москва05:05
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 29-летней женщины в Красноярском крае.
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Уже не смешно: глава Минздрава рассказала о средних зарплатах врачей
Врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова вчера на телеканале «Россия-1».
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Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось
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Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Экономика
С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога
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В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
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Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Экономика
Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота
Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
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«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
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Алексей Текслер ответил болельщикам «Трактора»
Глава Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал претензии болельщиков команды «Трактор».
Энергетика
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Мировые цены на нефть продолжают находиться в «красной зоне», нефть марки Brent опустилась до минимума сессии ниже $61 за баррель, 18 ноября передает агентство Reuters.
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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Экономика
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Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
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Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят
С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
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Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Происшествия
Погоня со стрельбой произошла в Тайшетском районе
Сотрудники ГИБДД Тайшетского района применили огнестрельное оружие для пресечения неправомерных действий водителя, находящегося за рулём в состоянии опьянения.