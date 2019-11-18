Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.

Здоровье Заболеваемость кишечными инфекциями выросла на Сахалине Около 170 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зарегистрировали на островах на прошлой неделе.

Общество В России расширят программу субсидирования авиаперевозок в ДФО Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из регионов страны на 2020 год расширен на 25 маршрутов, до 176.

Политика Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Общество Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу, заявил глава сербского Минздрава Златибор Лончар агентству "Танюг".

Происшествия В Бурятии пьяная мать уронила дочь в сугроб и бросила умирать 1, 5-годовалая девочка пролежала в сугробе на морозе всю ночь Ранним утром 16 ноября жительница посёлка Новоильинск Заиграевского района Бурятии нашла 1, 5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Политика «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Экономика Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.