Культура
РИА НовостиПригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Певица София Ротару не могла выступать в России из-за политической ситуации на Украине, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
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с чего всё началось
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.Говорит Москва05:05
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.
Политика
Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
Здоровье
В Минздраве придумали единый стандарт бережливых поликлиник
Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Авто
Россияне чаще интересуются Kia и Hyundai, но выбирают Lada
При поиске автомобиля в интернете жители нашей страны чаще ищут марки Kia и Hyundai, но в конечном итоге выбор падает на отечественные модели.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
К счастью для Ford, его полностью электрические модели по-прежнему имеют право на получение налогового кредита федерального правительства в размере 7500 долларов США.
Армия и оружие
Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов
Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Общество