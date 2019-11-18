Культура

РИА НовостиРИА НовостиПригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

Певица София Ротару не могла выступать в России из-за политической ситуации на Украине, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
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Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.
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Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс». В обиходе имеет прозвище «Шрэк».
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