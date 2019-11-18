Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег. По его словам, она стала жертвой политических обстоятельств.

с чего всё началось

Артистка перестала приезжать в РФ в 2018 году, после введения в Украине военного положения. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица любит российскую публику и приезжает в нашу страну не из-за гонораров, а из-за того, что стала жертвой политики.

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