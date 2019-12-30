Культура
Вечерняя МоскваПригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей. Он подчеркнул, что «у артиста нет возраста».
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Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой? Мы можем не соглашаться с ее идеологией, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерВзгляд.ру вчера в 09:15
с чего всё началось
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.НТВ29 декабря в 06:49
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