Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.

с чего всё началось

Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой? Мы можем не соглашаться с ее идеологией, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать.

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей. Он подчеркнул, что «у артиста нет возраста».

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