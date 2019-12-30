Культура

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей. Он подчеркнул, что «у артиста нет возраста».
Читать в источнике
Комментировать346
Иосиф Пригожин
Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой? Мы можем не соглашаться с ее идеологией, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерВзгляд.ру вчера в 09:15
с чего всё началось

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.
НТВ29 декабря в 06:49

Подробнее о событии

Пригожин осадил критиков Пугачевой

Газета.Ru02:51

«Дайте лупу, кто такой Шаляпин?»: Пригожин заступился за Пугачеву после совета уйти со сцены

Телепрограмма01:51

Пригожин резко ответил критику Пугачёвой

News.ruвчера в 17:46

Пригожин отреагировал на критику в адрес Пугачевой. «Артист может умереть на сцене»

URA.Ruвчера в 22:43

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

РИА Новостивчера в 16:54

Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене

Взгляд.рувчера в 09:15

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

НТВ29 декабря в 06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Культура

Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Спорт

Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
Чемпионат 01:45
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня вчера в 00:30
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал критику политики компании в отношении выплат бойцам организации.
Lenta.ru 02:56
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Общество

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
ТАСС 01:58
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

Слово и Дело вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru вчера в 08:46
Происшествия

МВД избавило екатеринбуржцев от 26 тысяч бутылок суррогатного алкоголя

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате спецоперации на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов.
REGNUM 02:10
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Футбол

Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Soccer.ru вчера в 21:02
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал болельщикам об итогах года

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц перед наступающим 2020 годом обратился к болельщикам «жёлто-синих».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:54
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском вчера в 12:25
Кино

Канал Россия 1 отреставрировал любимые всеми новогодние комедии

Канал Россия 1 приготовил настоящий подарок своим телезрителям.
ГТРК Удмуртия 02:54
Общество

В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Lenta.ru 02:40
Наука

Названа смертельная опасность неправильного сна

Группа ученых из ряда британских университетов выявила связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких.
Lenta.ru 02:29
Авто

Chery сертифицировала новый кроссовер Tiggo 8 для России

Россиянам вскоре будет доступен новый Chery Tiggo 8. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на китайский кроссовер появилось в базе Росстандарта.
Профиль вчера в 09:46
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости 29 декабря в 23:50
Политика

Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ

Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 01:40
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
News-24.ru 28 декабря в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Соседов
Российский журналист
Российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное