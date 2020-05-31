Общество

ИзвестияИзвестияПригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». По словам Пригожина, он вообще не понимает, о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.
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с чего всё началось

Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Ранее интернет-портал URA.RU сообщило, что партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину и Валерии гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления.
Пятый каналвчера в 10:14

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Пригожин не получил гуманитарный «Доширак»

Pravda.Ru02:52

«Оказался крайним»: Пригожин не получил гуманитарный «Доширак»

Телеканал 360°01:11

Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Пятый каналвчера в 10:14

Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из «Доширака»

Lenta.ruвчера в 18:14

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

РИА Новостивчера в 17:20

Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

URA.Ruвчера в 11:43

Пригожин прокомментировал сообщения про отправленный ему «Доширак»

Московский Комсомолецвчера в 20:10
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Lenta.ru вчера в 15:45
3,8K
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
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Общество

Куйвашев пригрозил свердловчанам продлением особого режима

Политик в ответ пригрозил уральцам продлением особого режима за халатное отношение к эпидемиологической ситуации.
АиФ Урал 00:19
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,5K
Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
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Здоровье

Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса

Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести ФМ вчера в 11:50
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Футбол

«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов

Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.
Советский спорт 02:38
Теннис

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал Роджер Федерер

Новые Известия 29 мая в 13:40
Происшествия

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
4
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,3K
Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Происшествия

В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 01:33
2
Происшествия

Экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко обвинили в получении взятки

Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко подозревают в получении взятки.
Открытый Нижний 29 мая в 09:56
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Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
4
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
8
Наука

Тараканье молоко может стать новым суперпродуктом

Машины и Механизмы 29 мая в 04:57
3
Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
5,7K
Футбол

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
74
Общество

В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.
ТАСС 02:35
41
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
680
Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
3
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru вчера в 05:47
69
Армия и оружие

Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе

Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия 29 мая в 17:02
5
Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 вчера в 08:20
14
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
3,3K
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
1K
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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