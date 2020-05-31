Ранее интернет-портал URA.RU сообщило, что партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину и Валерии гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления.

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». По словам Пригожина, он вообще не понимает, о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

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