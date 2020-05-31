Общество
ИзвестияПригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». По словам Пригожина, он вообще не понимает, о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Ранее интернет-портал URA.RU сообщило, что партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину и Валерии гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления.Пятый каналвчера в 10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Пригожин прокомментировал сообщения про отправленный ему «Доширак»
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru вчера в 15:45
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
Куйвашев пригрозил свердловчанам продлением особого режима
Политик в ответ пригрозил уральцам продлением особого режима за халатное отношение к эпидемиологической ситуации.
АиФ Урал 00:19
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Здоровье
Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести ФМ вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Футбол
«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов
Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.
Советский спорт 02:38
Теннис
Самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал Роджер Федерер
Новые Известия 29 мая в 13:40
Происшествия
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Происшествия
В Индианаполисе один человек погиб в ходе протестов
По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 01:33
Происшествия
Экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко обвинили в получении взятки
Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко подозревают в получении взятки.
Открытый Нижний 29 мая в 09:56
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Наука
Тараканье молоко может стать новым суперпродуктом
Машины и Механизмы 29 мая в 04:57
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Общество
В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.
ТАСС 02:35
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия 29 мая в 17:02
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 вчера в 08:20
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
Происшествия
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39