Общество

ИзвестияИзвестияПригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». По словам Пригожина, он вообще не понимает о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.
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с чего всё началось

Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Ранее интернет-портал URA.RU сообщило, что партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину и Валерии гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления.
Пятый канал10:14

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Пригожин прокомментировал сообщения про отправленный ему «Доширак»

Московский Комсомолец20:10

«Месье Пригожину» в качестве гуманитарной помощи прислали «бомж-пакеты»

Вести.Ru10:04

Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из «Доширака»

Lenta.ru18:14

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

РИА Новости17:20

Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

URA.Ru11:43

Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Пятый канал10:14

Пригожин сообщил, что не получил «Доширак» от «Коммунистов России»

News.ru19:11
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Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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