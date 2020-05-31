Общество
ИзвестияПригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». По словам Пригожина, он вообще не понимает о чем речь, а происходящее похоже на провокацию.
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с чего всё началось
Ранее интернет-портал URA.RU сообщило, что партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину и Валерии гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления.Пятый канал10:14
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Инсайдер: новую игру по «Звездным войнам» анонсируют уже в начале июня
REGNUM вчера в 02:52
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
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Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
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На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
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SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Бывший фигурист Максим Ковтун запел
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун начал карьеру певца.
Телеканал 360° вчера в 11:11
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Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 11:47
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Украине напомнили о ее «исконных» территориях
Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.
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Режим самоизоляции в Омской области продлили до 8 июня
Губернатор подчеркнул, что сейчас Омская область постепенно выходит на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, то ограничения введут снова.
Город55.ру вчера в 11:56
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Армия и оружие
В Бундестаге уличили США в распространении лжи о самолетах РФ в Ливии
По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, предъявленные Москве обвинения основаны на слухах, распространением которых занимаются члены террористической группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).
Ридус 15:40
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
Общество
Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней
Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.
Чита.Ру 22:27
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
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Шоу-бизнес
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News.ru 16:28
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
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Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США
Известия 18:15
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В Башкирии собираются строить новый детский онкогематологический центр
В настоящее время на всю республику имеется одно отделение детской онкогематологии, способное принять 45 больных детей.
Стерлитамакский рабочий 09:36
Общество
Спрогнозированы цены на путевки в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
Lenta.ru 19:48
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В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС
Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий.
Известия 21:24