Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Заявивший о "чудовищном положении" артистов во время пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал реакцию музыканта Сергея Шнурова на его интервью. Он записал видеообращение в Instagram, в котором отметил, что певец "выдернул" слова из контекста.
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с чего всё началось
Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы, и посвятил «бедствующему» Пригожину стихотворение, которое опубликовал на своей странице в Instagram
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Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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