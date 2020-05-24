с чего всё началось

Заявивший о "чудовищном положении" артистов во время пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал реакцию музыканта Сергея Шнурова на его интервью. Он записал видеообращение в Instagram, в котором отметил, что певец "выдернул" слова из контекста.

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

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Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 221

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Авто В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле. 40

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Футбол «Майнц» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 16:30 Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате» «РБ Лейпциг» набрал 51 очко в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Общество В России за сутки выявлено 8599 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни.

Происшествия Голый мужчина облил прохожего краской в Москве По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой. 4