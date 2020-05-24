Шоу-бизнес
Газета.RuПригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Заявивший о "чудовищном положении" артистов во время пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал реакцию музыканта Сергея Шнурова на его интервью. Он записал видеообращение в Instagram, в котором отметил, что певец "выдернул" слова из контекста.
Читать в источнике
Оценить700
с чего всё началось
Шнуров в шутку поинтересовался, не начал ли продюсер питаться кашей из ботвы, и посвятил «бедствующему» Пригожину стихотворение, которое опубликовал на своей странице в Instagram.Профильвчера в 11:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
Ведомости 07:55
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
Армия и оружие
Военные ДНР подавили огневые точки ВСУ
ФАН 22 мая в 06:34
Общество
Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Экономика
В РФ продажи водки и вина в апреле росли быстрее другого алкоголя
Объем розничной продажи водки в апреле вырос на 9,6%, до 6,2 млн декалитров, реализация тихих вин увеличилась на 9%, до 4,6 млн декалитров.
Известия 07:27
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Авто
В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada
Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Футбол
«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате» «РБ Лейпциг» набрал 51 очко в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Чемпионат 06:30
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
News.ru вчера в 15:41
Общество
В России за сутки выявлено 8599 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни.
Накануне.Ru 03:41
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
REGNUM 22 мая в 04:29
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Политика
Глава МИД Турции: чартерные рейсы с Россией могут начаться до регулярного авиасообщения
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что до возобновления регулярных рейсов между Турцией и Россией могут начать осуществляться чартерные рейсы для российских туристов.
ТАСС 05:58