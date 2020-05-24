Заявивший о "чудовищном положении" артистов во время пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал реакцию музыканта Сергея Шнурова на его интервью. Он записал видеообращение в Instagram, в котором отметил, что певец "выдернул" слова из контекста.

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

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