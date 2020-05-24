Шоу-бизнес
Газета.RuПригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Заявивший о "чудовищном положении" артистов во время пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал реакцию музыканта Сергея Шнурова на его интервью. Он записал видеообращение в Instagram, в котором отметил, что певец "выдернул" слова из контекста.
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Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве
Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве.
Lenta.ru 12:15
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини
На фото Шэрон продемонстрировала красивую грудь в крошечном бикини и по-прежнему стройную фигуру.
Комсомольская правда 07:50
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Новгородские ведомости вчера в 08:48
Здоровье
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
В Крыму готовят дополнительные койко-места для зараженных короновирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме, сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
КП - Крым 04:28
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать
Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись.
Чемпионат 12:31
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Авто
Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться
Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Наука
«Ахиллесову пяту» обнаружили ученые из Дании у коронавируса
Научные специалисты из Дании сообщили о том, что им удалось обнаружить у COVID-19 слабое уязвимое место, так называемую «ахиллесову пяту», по которому медики теперь ударят терапией.
Ugpressa.ru вчера в 17:19
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса
Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Футбол
Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Урганту
В передаче "Вечерний Ургант" популярный шоумен заявил, что поддерживает "Ислочь", благодарные фанаты вывесили ему баннер во время игры с "Энергетиком-БГУ" (1:2).
Спорт-Экспресс 11:10
Армия и оружие
Дневник (Болгария): российские бомбардировщики подняли по сигналу тревоги истребители Болгарии, Румынии и Турции (Дневник)
Военные самолеты Румынии, Болгарии и Турции были подняты по сигналу тревоги во вторник, 19 мая, из-за российских истребителей, приблизившихся к воздушному пространству НАТО, сообщает Объединенное воздушное командование альянса.
ИноСМИ 09:14
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Происшествия
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00