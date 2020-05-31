Общество
REGNUMПригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». Он заявил, что он не слышал об отправке ему гуманитарной помощи и не понимает, о чем идет речь.
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с чего всё началось
«Очередной провокацией» назвал продюсер Иосиф Пригожин новость об отправке ему и его супруге, певице Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак». В телефонном интервью 5-tv.ru он заявил, что ни о какой гуманитарной помощи не слышал и понятия не имеет, о чем речь.Пятый каналвчера в 10:14
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Пригожин прокомментировал сообщения про отправленный ему «Доширак»
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