«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру.

с чего всё началось

В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение. Продюсер, в свою очередь, назвал это сообщение провокацией.

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

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