Общество
РИА НовостиПригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение. Продюсер, в свою очередь, назвал это сообщение провокацией.
Читать в источнике
Оценить986
с чего всё началось
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру.URA.Ru06:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Piter.tv вчера в 13:59
Космос
SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами
SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Ведомости 15:25
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 20:24
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
Общество
Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок
Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире
Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Общество
Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США
Известия 18:15
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт вчера в 02:35
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Общество
Россиянам намерены вернуть принятый в СССР пенсионный возраст
В интервью МК Дмитриева рассказала, что этот законопроект сможет вернуть пенсионный возраст, принятый еще в СССР.
Shraibikus News 28 мая в 00:41
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Рэпер Моргенштерн поделился двумя фотографиями – одна из них была сделана год назад.
Gazeta.SPb 13:36
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Здоровье
В Башкирии собираются строить новый детский онкогематологический центр
В настоящее время на всю республику имеется одно отделение детской онкогематологии, способное принять 45 больных детей.
Стерлитамакский рабочий 09:36
Культура
Музей космонавтики в Москве получил Гран-при фестиваля «Интермузей»
Музей космонавтики в Москве стал обладателем Гран-при межмузейного конкурса XXII международного фестиваля "Интермузей", проходившего в этом году онлайн из-за пандемии.
ТАСС вчера в 14:45
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
С уволенным по делу Джорджа Флойда полицейским разводится жена
По словам адвоката жены Шовина, который был уволен из полиции за после гибели Флойда (полицейский фактически задушил человека при задержании), Келли Шовин очень переживает из-за случившегося.
REGNUM 14:35
Единоборства
Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Чемпионат 16:00
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53