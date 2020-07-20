Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на заявление оппозиционера Алексея Навального, сообщившего о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Клинцевич: Навальному придется оплатить атаку на Евгения Пригожина

Росбалт16:31

Засудивший Навального Пригожин пожертвует ему миллион рублей

Lenta.ru12:58

Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК

Московский Комсомолец11:39

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Коммерсантъ12:31

Пригожин ответил на новость о закрытии ФБК саркастичным поручением

Znak.com11:22

Бизнесмен Пригожин пожалел Навального после закрытия ФБК

Народные новости10:29

Пригожин пожертвовал миллион рублей Навальному

ФАН10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Общество

Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов

Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
Известия 17:01
9
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,6K
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН 17:40
2
Энергетика

Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
Известия 05:04
4
Общество

Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала

Национальная служба новостей 18 июля в 05:39
5,7K
Космос

Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, находясь на орбите

News.ru 12:45
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
33
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Технологии

Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
1
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
8
Футбол

«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат

«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
1
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 18 июля в 10:58
20
Политика

В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС

Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
РИА Новости 15:55
Интернет

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera 06:55
239
Автоспорт

Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса Хэмилтона

CT news 12:04
11
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
1
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
51
Футбол

Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»

По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
Газета.Ru 15:39
2
Киберспорт

Rogue Company вошла в стадию платной беты на PS4, Xbox One, Switch и РС

Закрытая бета доступна на всех платформах: PS4 — 289 рублей PC (EGS) — 262 рубля Xbox One — 3,75 доллара Nintendo Switch — 1125 рублей.
Игромания.ру 11:40
Происшествия

191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
775
Наука

Раковины морских улиток вдохновили ученых на «неразрезаемый» материал

ТАСС Наука 09:02
2
Экономика

Названы последствия деноминации рубля для России

Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com 08:59
24
Космос

В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида

По данным Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), астероид ES4 2011 диаметром от 22 до 49 метров приблизится к Земле 1 сентября.
Суть событий 18 июля в 10:14
2
Шоу-бизнес

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
50
Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском 17:15
63
Футбол

«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка

Чемпионат 11:46
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
261
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
1
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
936
Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в зону еврокубков

После 37 туров "Вулверхэмптон" (59) поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Газета.Ru 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное