Общество
Московский КомсомолецПригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на заявление оппозиционера Алексея Навального, сообщившего о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.
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Общество
Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
Известия 17:01
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Энергетика
Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме
Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.
Известия 05:04
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей 18 июля в 05:39
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Футбол
«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 18 июля в 10:58
Политика
В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС
Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
РИА Новости 15:55
Интернет
В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera 06:55
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Футбол
Смолов покинет «Сельту» и вернется в «Локомотив»
По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
Газета.Ru 15:39
Киберспорт
Rogue Company вошла в стадию платной беты на PS4, Xbox One, Switch и РС
Закрытая бета доступна на всех платформах: PS4 — 289 рублей PC (EGS) — 262 рубля Xbox One — 3,75 доллара Nintendo Switch — 1125 рублей.
Игромания.ру 11:40
Происшествия
191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
Экономика
Названы последствия деноминации рубля для России
Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com 08:59
Космос
В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида
По данным Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), астероид ES4 2011 диаметром от 22 до 49 метров приблизится к Земле 1 сентября.
Суть событий 18 июля в 10:14
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Станислава Крицюка
Чемпионат 11:46
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в зону еврокубков
После 37 туров "Вулверхэмптон" (59) поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Газета.Ru 17:15