Коронавирус
Lenta.ruПригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил «Вечерней Москве».
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«Проедают, что скопили»: Пригожин рассказал о «чудовищных» последствиях пандемии для российских артистов
Напомним, ранее танцор и актер Сергей Глушко пожаловался на отсутствие денег из-за эпидемии коронавируса. Супруг певицы Наташи Королевой заявил, что государство должно помочь артистам в столь непростой период.Вечерняя Москвавчера в 06:18
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