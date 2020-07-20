Напомним, сегодня Навальный объявил о ликвидации фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и создании новой организации. Свое решение ликвидировать фонд оппозиционер объяснил исками от компании «Московский школьник», которая предположительно связана с Пригожиным.

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 114

Общество «Рубин» предложил меньше «Алси Строя» за строительство детского сада на Итурупе Неожиданно победила не компания "Алси Строй" (фирма подконтрольная Эрнесту Пяку, которая много строит на Курилах), а "Рубин" — он предложил на 2,5 миллиона меньше денег за свою работу: 447,8 миллиона против 450,2 миллиона рублей.

Игры В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.

Общество Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях. 36

Политика Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. 59

Здоровье Что случилось за день. Главные новости РБК Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.

Футбол Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 19

Общество Абхазия назвала условие приема туристов из России Гостиницы и другие объекты размещения Абхазии смогут принимать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за три дня до заезда. 47

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 751

Шоу-бизнес Обнародованы доходы Мирославы Карпович Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек». 32

Авто Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей. На первом месте расположилась Hyundai Creta. 1

Общество В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России. 1

Технологии Илон Маск назвал преимущества чипирования О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск. 6

Происшествия В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания. 152

Политика Конгрессмены США одобрили ужесточение санкций за «Северный поток — 2» Внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год одобрила Палата представителей Конгресса США.

Политика Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7 «Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости. 12

Политика Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.