Шоу-бизнес
Газета.RuПригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии. Пригожину не понравилось, что Шнуров упомянул его супругу при споре о гонорарах артистов.
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Иосиф Пригожин объяснит Юрию Грымову, зачем артистам господдержка: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда06:49
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Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Наука
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Исследователи предупреждают о необходимости учитывать данные способы заражения и напоминают, что передача SARS таким образом привела к вспышке вируса в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге в связи с проблемами в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.
РИА Новости 08:13
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Шоу-бизнес
Актер Алексей Барабаш перенес два инсульта
Вечерний курьер 08:14
Общество
На месте закрашенного граффити с портретом Бродского появились стихи
В Петербурге в честь 80-летия Иосифа Бродского появилось граффити с изображением портрета поэта.
Neva.Today 02:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом пройден
Москва, 26 мая 2020, 15:12 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в России считается пройденным.
REGNUM 08:12
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru 06:50
Наука
Ученые рассказали о связи слабоумия и COVID-19
Дефектные вариации гена APOE, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, связаны также и с более высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, выяснили специалисты из Медицинской школы Университета Эксетера и Медицинской школы Университета Коннектикута.
Газета.Ru 07:08
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Forbes 06:38
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Экономика
В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки
«Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина.
Известия 03:25
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня 04:17
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
Общество
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
В среднем по России размер резерва оценивается в 350 тыс. рублей, однако суммы сильно различаются в зависимости от места проживания.
Известия вчера в 19:36
Политика
Президент Казахстана приедет на парад Победы в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным принял приглашение посетить парад Победы 24 июня, сообщает пресс-служба главы Республики.
Rambler News Service 09:54
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29