Напомним, ранее танцор и актер Сергей Глушко пожаловался на отсутствие денег из-за эпидемии коронавируса. Супруг певицы Наташи Королевой заявил, что государство должно помочь артистам в столь непростой период.

с чего всё началось

Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить.

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