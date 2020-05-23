Коронавирус

REGNUMREGNUMПригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
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Иосиф Пригожин
Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерНТВ 06:50
с чего всё началось

«Проедают, что скопили»: Пригожин рассказал о «чудовищных» последствиях пандемии для российских артистов

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Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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