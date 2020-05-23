Напомним, ранее танцор и актер Сергей Глушко пожаловался на отсутствие денег из-за эпидемии коронавируса. Супруг певицы Наташи Королевой заявил, что государство должно помочь артистам в столь непростой период.

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