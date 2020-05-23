Коронавирус
REGNUMПригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
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«Проедают, что скопили»: Пригожин рассказал о «чудовищных» последствиях пандемии для российских артистов
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